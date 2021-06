Corpus Christi será celebrado com carreata e missa em São Manuel

A missa irá contar com a presença de 80 pessoas com máscaras

Da Redação

Nesta quinta-feira, 03, será celebrado o feriado de Corpus Christi. Em São Manuel, a programação religiosa contará com a celebração de missa às 08 horas na igreja Matriz, seguida de carreata com a presença do santíssimo para abençoar a população às 09 horas.

A missa irá contar com a presença de 80 pessoas com máscaras e respeitando todas as medidas sanitárias de proteção. Também haverá transmissão pela internet pelo site da Paróquia São Manuel.

Os tradicionais enfeites da procissão de Corpus Christi deixarão de ser realizados por mais um ano na cidade, em razão do enfrentamento da pandemia do Covid-19.

FESTA DE CORPUS CHRISTI

Iniciado pela educadora Tereza Mazzuco, a celebração de Corpus Christi em São Manuel se tornou uma das grandes referências turísticas do Brasil, devido à qualidade e variedade de desenhos estampados em tapetes e passadeiras. Na madrugada que antecede o dia da procissão, membros da comunidade decoram as ruas da cidade, transformando-as em verdadeiras obras de arte.

O caminho de Corpus Christi, que liga o Santuário de Santa Terezinha à Igreja Matriz, possui uma extensão total de 800 metros, seguindo o mesmo trajeto realizado pela procissão durante as festividades. Em cada quarteirão, onde são ornamentados os tapetes e passadeiras, foi instalada pela Diretoria Municipal de Turismo uma sinalização visual, na qual conta a história do evento. É recomendado que o percurso seja realizado à pé, pois desta maneira, o turista poderá conhecer melhor a história local e apreciar o trajeto e as belezas da cidade.

Neste ambiente, o turista terá mais informações da produção do Corpus Christi em São Manuel, tanto na parte religiosa quanto artística.