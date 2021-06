Feira do Livro de Avaré segue até 15 de junho no Largo São João

Feira segue os protocolos de segurança recomendados pelas autoridades sanitárias

Da Redação

A Feira Popular do Livro continua até 15 de junho, das 9 às 20 horas, no Largo São João, em Avaré. O evento aberto ao público reúne as principais editoras, livrarias e distribuidoras do país.

Cerca de 2 mil títulos serão comercializados com descontos que variam entre 50% e 80% do preço da capa. O objetivo é popularizar o livro, fomentar o turismo e garantir às escolas e à comunidade o contato com a literatura, além de divulgar o trabalho dos autores, continua a pasta.

A Cultura ressalta que a edição iniciada na terça-feira, 1º de junho, segue os protocolos de segurança recomendados pelas autoridades sanitárias.

Atrações

A Secretaria Municipal de Cultura também realiza apresentações culturais com artistas locais nos finais de semana dos dias 4, 5 e 6 e 11, 12 e 13 de junho. A programação inclui monólogos, música e declamação de poesias, entre outros meios de expressão cultural.