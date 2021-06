Poupatempo de Botucatu fecha nesta quinta-feira, 3, feriado de Corpus Christi

Atividades serão retomadas normalmente na sexta-feira, 4 de junho

Nesta quinta-feira, dia 3 de junho, as unidades do Poupatempo em 64 cidades, que também oferecem serviços do órgão estadual de trânsito (Detran.SP), estarão fechadas, devido à celebração de Corpus Christi. As atividades serão retomadas normalmente na sexta-feira (04/06), com exceção dos postos que, por força de decretos municipais, adotaram medidas mais restritivas de combate à pandemia.

Em outros 13 municípios, como a capital paulista, Araçatuba, Araraquara, Araras, Bragança Paulista, Cotia, Diadema, Mauá, Piracicaba, Santo André, São Bernardo do Campo, Sorocaba e Taboão da Serra, onde a comemoração foi antecipada para o mês de março, os postos funcionam normalmente, no horário habitual, com atendimento realizado mediante agendamento de data e horário.

Vale lembrar que pelo portal e aplicativo Poupatempo Digital os cidadãos têm à disposição mais de 130 serviços online, que podem ser feitos a qualquer hora e de onde estiver. Pelos canais também é possível fazer o agendamento (obrigatório) para os serviços presenciais.

O atendimento digital já é responsável por cerca de 85% dos serviços do Poupatempo. Entre os mais procurados, estão pesquisa de pontuação, CNH, licenciamento (CRLV-e), funcionalidades da vacinação contra a Covid-19, emissão do Atestado de Antecedentes Criminais, consulta de IPVA, entre outros.

Para auxiliar cidadãos que tenham dúvidas sobre como realizar o atendimento, o site do Poupatempo oferece 20 cartilhas com o passo a passo dos serviços mais procurados. Também está disponível uma série de 16 vídeos tutoriais, que podem ser acessados no portal ou no canal do programa no Youtube, pelo link www.youtube.com/poupatemposp.

A relação com os horários de funcionamento dos seis postos do Poupatempo da cidade de São Paulo (Alesp, Cidade Ademar, Itaquera, Lapa, Santo Amaro e Sé), e dos outros 12 que também estarão abertos no feriado de Corpus Christi, basta acessar www-poupatempo.sp.gov.br e clicar em “Locais de Atendimento”.