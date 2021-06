Bauru terá fiscalização intensificada no feriado para coibir eventos ilegais e aglomerações

A fiscalização vai focar, principalmente, os horários com maior incidência de festas e eventos clandestinos

Da Redação

A Prefeitura de Bauru vai seguir com ações de fiscalização para coibir aglomerações e festas clandestinas no feriado prolongado, entre esta quinta-feira (3) e domingo (6). Para isso, uma equipe composta por membros da Secretaria de Saúde e Secretaria de Planejamento (Seplan) percorrerá diversos pontos do município, em área urbana e rural, para verificar a ocorrência dessas irregularidades. A equipe terá apoio da Polícia Militar (PM) e da Polícia Civil de Bauru.

A fiscalização vai focar, principalmente, os horários com maior incidência de festas e eventos clandestinos. A multa para quem organiza esses eventos irregulares pode chegar a R$ 3.201,45. Além disso, a fiscalização municipal, através da Secretaria de Saúde, também vai verificar o cumprimento das medidas de enfrentamento da pandemia em estabelecimentos comerciais, que devem respeitar o decreto em vigor.

Denúncias

A população pode denunciar festas e eventos clandestinos na Ouvidoria da Prefeitura de Bauru, que atende pelo telefone (14) 3235-1156, das 8h da manhã às 22h, desta quinta-feira até domingo. Já os canais eletrônicos para denúncia são o site, em www.bauru.sp.gov.br/ouvidoria, e o e-mail ouvidoria@bauru.sp.gov.br. No caso de aglomerações em vias públicas, o morador deve acionar a Polícia Militar pelo 190. A Prefeitura de Bauru pede a colaboração da população para que os protocolos de controle da pandemia de Covid-19 sejam seguidos, uma vez que os casos e óbitos, infelizmente, continuam acontecendo.