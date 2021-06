Hospital Unimed de Botucatu realiza sua primeira captação de órgãos

A captação dos órgãos resultou no beneficio de mais 3 vidas

Da Redação

Um paciente acometido por AVC hemorrágico possibilitou ao Hospital Unimed Botucatu Unidade 2 sua primeira captação de órgãos. Foi na madrugada de domingo, 30 de maio, com a retirada do fígado – considerado elegível para transplante – e das 02 córneas.

A captação dos órgãos resultou no beneficio de mais 3 vidas. O paciente na faixa dos 50 anos de idade, depois de atendido pela equipe multidisciplinar da unidade em Botucatu, teve quadro de morte encefálica, que prevê notificação da OPO – Organização para Procura de Órgãos do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, responsável por organizar captações de órgãos e distribuições para transplantes em 51 municípios da região.

Superadas todas as etapas do rigoroso protocolo aplicado ao paciente, a família optou pela doação dos órgãos e coube à equipe do H2 da Unimed Botucatu as providencias para garantir a captação, o que significa manter o doador estável – tarefa cumprida pela equipe da UTI, na ocasião orientada pela enfermeira Ana Rosa.