SP realiza neste sábado (5) o Dia D para aplicar 2ª dose da vacina contra Covid-19

Iniciativa é dedicada a alcançar mais de 400 mil pessoas que não completaram o seu esquema vacinal

Da Redação

O Governo do Estado de São Paulo promove no próximo sábado (5) o Dia D para aplicar a segunda dose da vacina contra Covid-19 em quem não compareceu aos postos nos prazos indicados para receber a imunização completa e garantir a proteção contra a doença.

“Iremos fazer uma grande ação de apoio aos municípios para que possam, além de aplicar a segunda dose, realizar a digitação e atualização das vacinas que por ventura os pacientes podem ter sido imunizados e não registrados na plataforma Vacivida”, afirmou Regiane de Paula, coordenadora do Plano Estadual de Imunização (PEI).

A iniciativa é dedicada exclusivamente a alcançar mais de 400 mil pessoas que não completaram o seu esquema vacinal, ou seja, receberam apenas a primeira dose e perderam o prazo da segunda – 28 dias para a vacina do Butantan e 12 semanas para a da Fiocruz/Astrazeneca.

Em parceria com os municípios, mais de 5 mil pontos de vacinação no estado estarão abertos das 7 às 18h (confira as estratégias e horários de funcionamento das unidades de saúde nos canais oficiais da sua cidade).