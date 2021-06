Intercâmbio: plataforma realiza feiras virtuais com dicas para estudar fora

Site reúne instituições de diferentes países com dicas e informações sobre o tema

Da Agência Educa Mais Brasil

Para quem deseja fazer um intercâmbio, mas ainda não decidiu o destino, vale participar do Salão do Estudante, que organiza feira de intercâmbio virtual para quem quer estudar fora. São mais de 300 instituições participantes de países como Portugal, Alemanha, Canadá e Estados Unidos e outros. Os eventos são direcionados para cursos de especialização, graduação, pós-graduação, MBA, mestrado e doutorado.

O participante vai poder conversar diretamente com representantes de faculdades de todo o mundo, tirar dúvidas e receber aconselhamento sobre intercâmbios em outros países.

Nos eventos, os interessados podem entender o funcionamento de cada instituição, conhecer sobre valores para cada curso e ter acesso a descontos oferecidos somente aos participantes das feiras. A próxima feira virtual, como foco em intercâmbios para Portugal, deve ocorrer em outubro deste ano. Para conferir a programação é preciso acessar o endereço https://salaodoestudante.com.br/.

Como fazer um intercâmbio universitário?

Para poder realizar o intercâmbio através da faculdade, o aluno precisa se direcionar ao departamento responsável por esses acordos na instituição, conferir as opções de universidades parceiras e escolher a melhor opção, respeitando suas preferências pessoais e os objetivos acadêmicos.

É preciso levar em conta algumas coisas na escolha do país e da universidade para o intercâmbio, como pesquisar sobre quanto custa viver no lugar, qual o idioma e, principalmente, saber quais disciplinas são ofertadas na faculdade pretendida.

Precisa saber inglês para fazer intercâmbio?

É um diferencial ser fluente no idioma do país na hora de fazer um intercâmbio no exterior. O inglês, por exemplo, é considerado um idioma universal, facilitando a comunicação com pessoas de outras nacionalidades.

Caso tenha dúvidas quanto ao seu nível de Inglês, é possível conferir através de um teste de nivelamento gratuito. A ferramenta oferecida pelo Educa Mais Brasil, além de mostrar o nível de domínio da língua, também indica instituições com bolsas de estudo mais próximas de você.