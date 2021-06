Unicamp muda data de vestibular e volta a aceitar nota do Enem

Da Agência Brasil

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) alterou a data da primeira fase do seu vestibular para o dia 7 de novembro de 2021. A segunda fase da prova está mantida para os dias 16 e 17 de janeiro de 2022.

Segundo a Unicamp, a alteração na data da primeira fase – agendada inicialmente para 21 de novembro – ocorreu porque o governo federal marcou a aplicação do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) 2021 para os dias 21 e 28 de novembro.

“A Unicamp optou por redefinir a data, de maneira a facilitar o acesso de estudantes interessados em mais de um processo seletivo. A escolha da data ocorreu após reunião com outras universidades”, destacou a instituição em nota.

As inscrições para o Vestibular Unicamp 2022 terão início no dia 2 de agosto de 2021 e deverão ser feitas até dia 8 de setembro. O valor da taxa de inscrição será de R$ 180 e poderá ser pago até o dia 10 de setembro. Os detalhes do vestibular da Unicamp podem ser vistos no site da instituição.

Volta do Enem

A Unicamp confirmou ainda que voltará a realizar em 2021 a modalidade Enem-Unicamp para ingresso na universidade em 2022. No ano passado, a instituição não pôde utilizar esse sistema de ingresso porque, em razão da mudança da data do Enem, a Unicamp não recebeu os resultados a tempo das matrículas em 2021.

Os detalhes da modalidade Enem-Unicamp ainda serão divulgadas pela instituição. No entanto, os pedidos de isenção da taxa de inscrição já podem ser feitos.