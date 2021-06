Vice-governador participa de audiência sobre criação da microrregião administrativa de Avaré

Objetivo do Governo Estadual é facilitar o planejamento, a gestão e a execução das funções públicas

Da Redação

A Estância Turística de Avaré sediou na manhã de sexta-feira, 4 de junho, uma audiência pública para debater a criação da Microrregião de Avaré. O objetivo do Governo Estadual é facilitar o planejamento, a gestão e a execução das funções públicas de interesse regional, além de criar instrumentos para uma governança com apoio da União, do Estado e também dos próprios municípios.

O evento realizado na Câmara de Vereadores contou com a participação do vice-governador Rodrigo Garcia, do prefeito Jô Silvestre, dos secretários estaduais Marco Vinholi (Desenvolvimento Regional), Vinicius Lummertz (Turismo), Célia Parnes (Desenvolvimento Social) e deputados estaduais, como Fernando Cury (Cidadania), que está com o mandato suspenso devido a punição recebida da Alesp por causa de importunação sexual contra a também deputada Isa Penna (PSOL).

A vice-prefeita Bruna Silvestre, os secretários municipais Adriana Moreira Gomes (Assistência e Desenvolvimento Social/Semads), Ronaldo Guardiano (Administração), Danilo dos Santos (Turismo), o presidente da Câmara Flávio Zandoná, vereadores, prefeitos e representantes de diversas cidades da região também estiveram no ato.

Em seu pronunciamento, o prefeito Jô Silvestre afirmou que a criação da microrregião vai fortalecer os municípios e aproveitou a presença do vice-governador para solicitar a ativação do Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Avaré, órgão construído com recursos estaduais.

O vice-governador Rodrigo Garcia também destacou que o projeto de reorganização regional desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Regional em parceria com a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade) vai propiciar o investimento regional. Garcia garantiu ainda que a inauguração do AME local está entre as prioridades do governo João Doria.

Após a fase de audiência pública, a proposta sobre criação da Microrregião de Avaré será analisada pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Debates semelhantes ocorrem simultaneamente em todo o território estadual.