São Manuel dá início às obras de revitalização do Centro

Custo da obra será de R$ 650 mil

Da Redação

O início das obras de revitalização do centro de São Manuel foram iniciadas na manhã desta segunda-feira, dia 7, conforme estava programado pelas Diretorias de Obras e Indústria e Comércio.

A Diretoria de Obras já havia dado a “ordem de serviço” para o início das obras que já provocaram algumas modificações no trânsito e no acesso das pessoas, inicialmente em uma das quadras da Rua XV de Novembro, que cruza de um lado com a Cel. Joaquim Floriano e do outro lado com a Rua Gomes de Faria.

A empresa FortPav é a responsável pela execução das obras, que inclui construção de calçadões, nova pavimentação e um novo ponto para os taxistas do jardim público. O custo da obra será de R$ 650 mil.

O projeto de revitalização das ruas do centro da cidade já havia sido apresentado à diretoria da Associação Comercial e Empresarial de São Manuel, que acenou positivamente para a sua construção.

O diretor municipal de Indústria e Comércio, Edinho Baptistão, na última semana, se reuniu com os taxitas para a demarcação do novo ponto provisório que foi aprovado e já está sendo utilizado na Rua Gomes de Faria, na quadra que abriga a Igreja de São Benedito, até o Museu.

As obras foram iniciadas pela quadra da Rua XV de Novembro, cruzamento com a Rua Cel. Joaquim Floriano. O projeto de revitalização prevê modificações no centro comercial, envolvendo as duas quadras das Ruas XV de Novembro e Moraes Gordo e deverão, por um período, causar alguns transtornos inevitáveis, tanto para a população quanto aos comerciantes instalados na região. Também serão suprimidas algumas árvores do jardim público e outras espécies serão plantadas em substituição. O jardim público, após a conclusão da nova revitalização doc entro da cidade, também será reformado.

“Num primeiro momento, teremos algumas reclamações, o que entendemos ser normal mas, infelizmente, alguns transtornos serão inevitáveis. O importante é que, no final, com as obras concluídas, a cidade terá uma nova paginação de suas importantes ruas centrais que irá agradar a população e comerciantes, tenho certeza”, disse o diretor Edinho Baptistão.