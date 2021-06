Oportunidades serão nas áreas de Manutenção Agrícola e Industrial

Da Redação

A Usina São Manoel, através de uma parceria com o Senai e Prefeitura de São Manuel, abriu as inscrições para os jovens que tenham entre 18 e 22 anos incompletos enviem seus currículos para cadastro e, assim, se candidatar a uma vaga do Projeto Jovem Aprendiz na área de Manutenção Agrícola e Industrial.

O cadastro do currículo pode ser feito através do site www.saomanoel.com.br.