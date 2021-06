Hospital do Bairro registra 100ª alta de pacientes que tiveram Covid-19

Paciente é um homem de aproximadamente 60 anos, que ficou internado durante 16 dias

Reativado pela Prefeitura de Botucatu para ser utilizado no atendimento de pacientes com Covid-19, o Hospital do Bairro, antigo Sorocabana, registrou na última segunda-feira, 07, sua 100ª alta.

O paciente é um homem de aproximadamente 60 anos, que ficou internado durante 16 dias.

O Hospital do Bairro passou por readaptação a fim de atender casos sem gravidade, que reformou e reativou 10 leitos de enfermaria da Unidade neste ano.

Para isso, também foi necessário um importante investimento para garantir o abastecimento de oxigênio aos pacientes. Um tanque com capacidade para armazenar até 5 mil litros de O² substituiu o antigo sistema que funcionava através de cilindros.