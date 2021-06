Responsáveis pedagógicos já podem inscrever candidatos no Enem PPL

Prazo para inscrição segue até o dia 18 de junho

Da Agência Educa Mais Brasil

O Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos para Pessoas Privadas de Liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade – Encceja PPL 2020 está com inscrições abertas. Até o dia 18 de junho, os responsáveis pedagógicos nomeados pelos órgãos de administração prisional e socioeducativa devem realizar as inscrições dos candidatos interessados em participar.

Além disso, cabe a este profissional verificar a divulgação dos resultados e determina as salas de provas dos participantes, assim como a transferência entre as unidades, caso seja necessário. As provas estão previstas para serem aplicadas nos dias 13 e 14 de outubro de 2021.

A participação é voluntária, gratuita e tem como principal função a emissão de diplomas na educação básica – ensino fundamental e médio – para aqueles que não puderam concluir no período regular. Com o diploma em mãos, é possível ter mais chances no mercado de trabalho, além de poder tentar vagas em cursos de graduação. O exame avalia competências, habilidades e saberes adquiridos no processo escolar ou extraescolar dos participantes. O Encceja é realizado pelo Inep, desde 2002.

As provas do Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos para Pessoas Privadas de Liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade (Encceja PPL) 2020 seriam aplicadas no ano passado, mas por conta da pandemia foram adiadas para 2021.