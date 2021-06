Governo antecipa a vacinação de profissionais da Educação Básica de 18 a 44 anos

Serão 843 mil servidores da educação de todo Estado vacinados contra a Covid-19

Da Redação

O Governador João Doria anunciou nesta quarta-feira (9) a antecipação para 11 de junho a vacinação de 363 mil profissionais da Educação Básica de 18 a 44 anos. Com adiantamento da imunização, antes agendada para o final de julho, 843 mil servidores da educação de todo Estado estarão vacinados contra a Covid-19.

“Não fomos apenas o primeiro estado do Brasil a vacinar professores, fomos os primeiros a vacinar pessoas. No dia 17 de janeiro São Paulo foi o primeiro estado a colocar a vacina no braço”, declarou João Doria.

Hoje (9), também se inicia a vacinação dos 80 mil profissionais de 45 e 46 anos. A imunização de servidores das redes estadual, municipal, federal e privada de ensino do estado se iniciou em 10 de abril, com o público acima de 47 anos e teve continuidade de imunização no calendário de pessoas com comorbidades, beneficiando 400 mil pessoas.

“Hoje certamente é um dia muito significativo para nós. Já temos 400 mil pessoas da educação de São Paulo vacinadas desde 10 de abril, quando iniciamos a imunização. Com essa antecipação teremos 100% dos profissionais que atuam na educação básica imunizados, assim podemos garantir à volta as aulas cada vez mais segura”, celebrou Rossieli Soares.