São Manuel: jardim municipal passará por processo de rearborização

Da Redação

A Prefeitura Municipal, através da Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente, realizará o processo de rearborização do Jardim Público Municipal. A medida foi oficializada por meio de um laudo técnico elaborado pela diretoria, no qual foi constatada a necessidade do corte de diversas árvores para posterior replantio de novos exemplares no local.

Ao todo, vinte e seis árvores serão suprimidas entre as Ruas XV e Novembro e Coronel Joaquim Floriano. Vale ressaltar que a maioria delas são alfeneiros, espécie exótica originária da Ásia e que foi introduzida na Europa, sendo que todas apresentam podridões no caule e ramos, com presença de fungos e insetos como brocas e cupins.

“A supressão das árvores deve ser considerada em todo projeto de arborização urbana de uma cidade. Toda árvore ao se tornar adulta irá envelhecer e com o envelhecimento apresentará problemas em sua estrutura. As árvores mortas ou que se apresentarem secas, deverão ser substituídas por novos exemplares”, relata o laudo.

A medida integra o projeto de revitalização do Centro da cidade, que iniciou as obras nesta semana e prevê a reforma das principais ruas comerciais bem como do Jardim Público Municipal.