Bauru fará mutirões para aplicação de vacinas contra a gripe e Covid-19

Vacinas estarão disponíveis das 8h às 16h

Da Redação

A Prefeitura de Bauru, através da Secretaria de Saúde, vai promover a aplicação das vacinas contra a Influenza e a Covid-19 neste sábado (12). As vacinas estarão disponíveis das 8h às 16h, para os públicos que devem receber cada uma delas.

INFLUENZA

A vacinação da vacina da Influenza está liberada para novos públicos a partir deste sábado, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Saúde da Família (USF), com exceção das UBSs da Vila Falcão, Geisel e Mary Dota. O Promai também será ponto de vacinação para os idosos. As unidades funcionarão das 8h às 16h, sem agendamento. As pessoas devem apresentar RG e CPF, e se possível, a carteira de vacinação.

Para quem já tomou a vacina da Covid-19, deve ser apresentado também o cartão onde consta a aplicação desta vacina, para que seja verificado se o intervalo entre as doses está correto, antes da aplicação.

A partir de agora, podem tomar a vacina da Influenza todos os caminhoneiros, trabalhadores do transporte rodoviário, membros das forças de segurança e salvamento – como policiais e bombeiros, e ainda membros das Forças Armadas.

Também podem procurar as unidades de saúde os públicos que já estavam autorizados a receber a vacina, que são as pessoas com 60 anos ou mais, gestantes, puérperas, profissionais da saúde, profissionais da educação e crianças de seis meses a cinco anos. A vacina da gripe – Influenza é aplicada em dose única, e protege da H1N1, H3N2 e Influenza B, sendo oferecida anualmente pelo Ministério da Saúde.

COVID-19

A aplicação da vacina da Covid-19 ocorrerá para todos os públicos que já podem tomar a primeira dose, como pessoas de 18 a 59 anos com comorbidade, pessoas de 18 a 59 anos com deficiência permanente, gestantes e puérperas com 18 anos ou mais, pessoas com Síndrome de Down, transplantados, pessoas de 18 a 59 anos com HIV, idosos, profissionais da saúde, e ainda profissionais da educação entre 18 e 46 anos.

No caso dos profissionais da educação, é necessário já ter o cadastro validado no site ‘Vacina Já Educação’ e o QR Code. Para a aplicação da primeira dose da vacina da Covid-19, vão funcionar as UBSs da Vila Falcão, Geisel e Mary Dota, o Cerest, Casa da Mulher e o CRMI, das 8h às 16h. Antes, a pessoa deve fazer o agendamento no site da Prefeitura de Bauru (www.bauru.sp.gov.br/agendamentovacinas), ou no banner destacado em vermelho no site.

A pessoa deve entrar no ícone do público a qual pertence, depois preencher os dados solicitados e escolher a unidade e horário em que tomará a vacina. Na unidade de saúde, deve apresentar RG, CPF, comprovante de residência e os comprovantes exigidos a cada público específico.

INTERVALO ENTRE VACINAS

Para quem recebeu a vacina Coronavac, é necessário aguardar 15 dias após a aplicação da segunda dose antes de tomar a vacina da Influenza. Já para quem recebeu a vacina AstraZeneca/Oxford, é necessário aguardar 15 dias após a aplicação da primeira ou da segunda dose – é possível tomar a vacina da gripe no intervalo entre as duas doses, que é de três meses, sempre respeitando o prazo de 15 dias entre um imunizante e outro.

Por esse motivo, a Secretaria de Saúde pede que essas pessoas levem a carteira com as datas em que tomou a vacina da Covid-19, para agilizar a verificação por parte dos profissionais das unidades de saúde.

PONTOS DE VACINAÇÃO – INFLUENZA

UBS Beija Flor

Rua Julieta G. de Mendonça, quadra 1

UBS Bela Vista

Rua Marçal de Arruda Campos, 4-41

UBS Cardia

Rua Ezequiel Ramos,11-78

UBS Centro

Rua Quintino Bocaiúva, 5-45

UBS Chapadão/Mendonça

Rua Arlindo Pinto Ferreira, 1-15

UBS Jd. Europa

Rua Hermes C. Batista nº 1-64

UBS Gasparini

Rua: Aparecida Inês Chrispim de Matos, quadra 2

UBS Jd. Godoy

Alameda Flor do Amor, quadra 10

UBS Vila Independência

Rua Cuba – quadra 14 (em frente a Praça Carmelita Santos Souza)

UBS Jussara/Celina

Rua Bernardino de Campos, quadra 23

UBS Nova Esperança

Rua Benedito de Abreu, S/N

UBS Octávio Rasi

Rua Paulo Leivas Macalão s/n

UBS Parque Vista Alegre

Rua Jacob Corso, quadra 4

UBS Jd. Redentor

Rua São Lucas, 3-30

UBS Distrito de Tibiriçá

Rua Carmelo Zamataro s/n

USF Nova Bauru

Rua Lucia Boni São Pedro, 2-154

USF Nove de Julho/Fortunato Rocha Lima

Rua Ernesto Gomes da Silva, 2-136

USF Pousada da Esperança II

Rua Antônio Jerônimo da Silva, 1-105

USF Santa Edwirges

Alameda Tróia, quadra 11

USF Vila Dutra

Rua Luiz Barbosa Sobrinho nº 1-178

USF Vila São Paulo

Rua Gaudêncio Piola, quadra 4

Promai (vacinação somente para os idosos)

Praça Rodrigues de Abreu, 3-60 – Centro

PONTOS DE VACINAÇÃO – COVID-19

UBS Vila Falcão

Rua Salvador Filardi, 6-8

UBS Geisel

Rua Anthero Donnini, s/n

UBS Mary Dota

Rua Pedro Prata de Oliveira ao lado da UPA

Cerest

Rua Henrique Savi, 2-85 – Vila Universitária

Casa da Mulher

Av. Nações Unidas, 27-28 – Vila Universitária

CRMI

Rua Silvério São João, quadra 1 – Centro