Centro receptivo da Cascata da Marta recebe pintura alusivas ao meio ambiente

A liberação dessas instalações do Parque deve ocorrer em breve

Da Redação

O Centro Receptivo do Parque Natural Municipal Cachoeira da Marta, em Botucatu, recebeu um presente em alusão ao “Junho Verde”. A artista plástica Ana Cláudia Fernandes Cassetari pintou as paredes do Centro com lindas imagens de pássaros e vegetação.

O Parque da Cachoeira da Marta possui como estrutura uma trilha que leva visitantes diretamente à cachoeira, com piso intertravado em seu início, e com madeira no trajeto de chegada à piscina natural formada pela cachoeira. Ao todo são 500 metros de descida/subida, com altimetria de 23 metros.

O local conta também com um centro de educação ambiental com sala audiovisual para comportar 50 visitantes, além de outras duas trilhas com mirantes. Elas terão 250 e 450 metros de extensão, respectivamente, e serão acessíveis a pessoas com necessidades especiais e cadeirantes. O piso também é intertravado, com pequeno grau de inclinação favorecendo a locomoção, com paradas de descanso e mirante com vista panorâmica do Parque e da vegetação.

O Parque conta também com um estacionamento próprio finalizado para a utilização dos visitantes. São aproximadamente 40 vagas para carros e motos, além de banheiros, bancos e lixeiras.

A liberação dessas instalações do Parque deve ocorrer em breve, dependendo ainda do aval do Fundo de Interesses Difusos, da Secretaria Estadual de Justiça.