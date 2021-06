Mês do Meio Ambiente tem programação diferenciada e online em Botucatu

O Verde produziu 4 vídeos com profissionais da área

Da Redação

No último dia 05 de junho foi comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente e em razão desta data, todo o mês ganha atenção com atividades voltadas à preservação da natureza, o “Junho Verde”.

Iniciativa da Secretaria do Verde, com apoio do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Comdema), o “Junho Verde” deste ano seguirá os protocolos de prevenção à Covid-19.

O Verde produziu 4 vídeos com profissionais da área, que já estão disponíveis na página da Prefeitura de Botucatu no YouTube. São eles:

– Fauna silvestre em Botucatu – Renata Cristina Batista Fonseca, professora do Departamento de Ciência Florestal, Solos e Ambiente da FCA da Unesp de Botucatu;

– Turismo de Observação de Pássaros – Roberta Leme Sogayar, Secretária Adjunta de Turismo;

– Feições Fisiográficas do Município – Marcello G. Simões, professor de Geologia e Paleontologia do IBB/Unesp;

– Educação Ambiental em unidades de conservação – Silvia Mitiko Nishida, coordenadora do Projeto Passarinhando.

Além dos vídeos, também estão programados plantios de árvores em áreas da Cidade.