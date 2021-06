Pessoas abaixo dos 40 anos já representam 57% dos casos de Covid-19 em Botucatu; mais de 1110 crianças foram infectadas

Até o momento 1118 crianças de 0 a 9 anos, o que equivale a 7,3% do total de casos registrados da doença

Por Flávio Fogueral

Com mais de 15.300 casos acumulados de Covid-19 desde o início da pandemia, em março de 2020, pessoas jovens já representam 57% desse total em Botucatu. Ou seja, 8.736 moradores até 39 anos foram infectados pelo vírus SARS- Cov 2 até esta quinta-feira, 10 de junho, conforme cruzamento de dados das Secretarias Municipal e Estadual de Saúde.

Até o momento 1118 crianças de 0 a 9 anos, o que equivale a 7,3% do total de casos registrados da doença. Já na faixa compreendida de 10 a 19 anos, este número vai a 1.502 botucatuenses que contraíram a Covid-19, tendo, inclusive, a pessoa mais jovem morta (um menino de 11 anos, que veio a óbito em 27 de abril), representando 9,8% do acumulado.

Outro grupo que teve crescimento na prevalência de casos foi entre 20 a 29 anos, que já possui 18,2% dos infectados em Botucatu. Ou seja, 2.789 pessoas nesta faixa de idade contraíram o novo coronavírus. Já entre 30 e 39 anos, o índice representa 21,7% dos que contraíram a doença, equivalendo a 3.341 pessoas infectadas.

Em contrapartida, pessoas acima de 40 anos somam 6.590 dos casos de coronavírus em Botucatu. A maior incidência é justamente na faixa etária que vai dos 40 aos 49 anos (17,2%) com 2.636 dos botucatuenses que contraíram a doença. Na sequência aparecem os botucatuenses de 50 a 59 anos (12,8% ou 1.961 pessoas), 60 a 69 anos (7,5% ou 1.149), 70 a 79 anos (3,7% ou 567), 80 a 89 anos (1,6% ou 245) e de 90 anos ou mais, que representaram 0,3% ou 45 botucatuenses que foram infectados.

Até quinta-feira, 10 de junho, 107 botucatuenses estavam internados em hospitais para cuidados médicos, enquanto outras 890 em quarentena domiciliar obrigatória. No entanto, a Secretaria Municipal de Saúde apenas informa o total de casos e não os qualifica por idade, gênero ou mesmo bairros de origem, em contraponto a outras cidades da região.

Os casos do novo coronavírus têm apresentado altas constantes nas últimas quatro semanas epidemiológicas, principalmente após a aplicação da vacinação em massa, realizada no dia 16 de maio. De 30 de maio a 5 de junho foram 651 infecções, valor 2% maior do que o registrado de 21 a 29 de maio, quando foram 638 casos. Já de 16 a 22 de maio ocorreram 642 constatações da doença entre moradores da Cidade.

Quanto aos óbitos, foram registrados 243 em Botucatu, com maior prevalência em pessoas de 60 a 69 anos, com 61 fatalidades (25,6%); seguidos por 70 a 79 anos (58 mortes ou 24% do total), 80 a 89 anos (39 mortes ou 16,3%), 50 a 59 anos, que incidiram 36 dos óbitos (15% do total). Na faixa de 90 anos ou mais, ocorreram 3,3% do total, com a perda de oito botucatuenses.

Entre as pessoas mais jovens, as mortes em pessoas de 40 a 49 anos representaram 11,8% do total (28), enquanto que faixa de 30 a 39 anos, onde o novo coronavírus vitimou 6 moradores (2,8%). Foram registrados dois óbitos em botucatuenses de 20 a 29 anos (1,2%), uma fatalidade em pessoas de 10 a 19 anos (0,4%). A taxa de letalidade no município é de 2%.