Polícia apreende 60 tijolos de maconha escondidos no para-choque; traficante alega ter ido visitar a mãe intubada pela Covid

Condutor comprou a droga no Mato Grosso do Sul para revendê-la em Campinas

Da Redação

Operação da Polícia Militar no pedágio de Porangaba da Rodovia Castello Branco na manhã desta quinta-feira, 10 de junho, resultou na apreensão de 60 tijolos de maconha, totalizando 22 quilos da droga, e na prisão do autor do tráfico.

Consta em boletim que a equipe do Tático Ostensivo Rodoviário-TOR abordou o condutor do veículo com placas de Iguatemi/MS devido ao seu condutor demonstrar nervosismo com a presença policial no local. O motorista, de 53 anos, passou por revista e indagado dos motivos da viagem. Alegou que iria visitar a mãe, que estava internada em um hospital de Campinas para tratamento da Covid-19.

Enquanto averiguavam o veículo, constataram que o para-choque e para-lamas estavam desalinhados. Tendo em vista, retiraram os acessórios e visualizaram as drogas distribuídas pelo entorno. Ao ter o tráfico de entorpecentes flagrado, o motorista confessou que havia comprado a maconha em Dourados (MS) e que a revenderia em Campinas.

Dada voz de prisão, RMB foi conduzido ao plantão policial de ITatinga e transferido ao Centro de Detenção Provisória daquele município.