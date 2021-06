Botucatu tem sua pior semana na pandemia ao registrar 988 casos de Covid-19, aumento de 52%

Botucatu tem 15.604 casos confirmados da enfermidade desde o início da pandemia

Da Redação

A incidência de novos casos de Covid-19 em Botucatu voltou a superar todas as demais semanas epidemiológicas. Foram registrados 988 novos casos entre 6 e 12 de junho, conforme divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde. O valor representa aumento de 52% do período anterior e é o maior de toda a pandemia, iniciada em março de 2020.

A análise compreende as chamadas “semanas epidemiológicas”, com registros de casos novos confirmados pelas autoridades. De 30 de maio a 5 de junho foram registrados 651 novos casos de coronavírus na Cidade. No período anterior, de 23 a 29 de maio, o número de novas infecções foi de 638. Entre 16 e 22 de maio, ocorreu a constatação de 642 moradores com o novo coronavírus.

Botucatu tem 15.604 casos confirmados da enfermidade desde o início da pandemia. Até o momento, 87 moradores estão internados para tratamento em hospitais, com outros 763 estando em quarentena domiciliar obrigatória. A pandemia ainda matou 247 pessoas na Cidade, onze a mais nos últimos sete dias.