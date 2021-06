Hospital das Clínicas de Botucatu lança aplicativo exclusivo para funcionários

Novos serviços também já estão disponíveis no HC Escritório

Da Redação

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) informa que já está disponível, para aparelhos Android e iOs, o novo aplicativo HC Escritório, em substituição ao menu Funcionário, presente até então no HC em Casa.

Desenvolvido pela Gerência de Tecnologia da Informação do HCFMB (CIMED), o HC Escritório traz as mesmas funcionalidades da versão anterior, como: apontamento diário, agenda de consultas, acesso ao questionário de autodeclaração de sintomas da Covid-19, dentre outros.

Segundo o Diretor do CIMED, Marcelo Martins, a ideia de separar o antigo HC em Casa em dois aplicativos surgiu de uma análise da provável expansão de serviços e funcionalidades dentro da ferramenta. “Percebemos que o HC em Casa começou a tomar um corpo significativo em quantidade de usuários, chegando a quase 10 mil downloads, e imaginamos que reunir funcionalidades para pacientes e servidores ficaria muito pesado para apenas uma ferramenta. Desta análise, surgiu a ideia de separar os aplicativos”.

Além dos recursos já existentes, novos serviços também já estão disponíveis no HC Escritório: consulta de Ordens de Serviço abertas para o CIMED, Hotelaria, Manutenção e Núcleo Interno de Regulação (NIR); consulta de agendamentos de férias (servidores Autarquia) e apontamentos para servidores com mais de uma matrícula no Complexo HC; consulta aos Procedimentos Operacionais Padrão (POPs), protocolos e regimentos internos; termo de uso do aplicativo conforme a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e envio de mensagens para os servidores com o aplicativo instalado, dentre outros. “A nossa expectativa é que o aplicativo cresça e seja uma ferramenta que facilite o trabalho das pessoas, agilizando e facilitando as suas atividades diárias”, aponta Marcelo.