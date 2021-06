FMVZ recepciona ingressantes dos seus cursos de graduação

Em razão da pandemia de Covid-19, a recepção foi realizada de maneira remota e transmitida on line

Na manhã de 13 de junho, a Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp, câmpus de Botucatu, recepcionou os ingressantes dos seus cursos de graduação. Em razão da pandemia de Covid-19, a recepção foi realizada de maneira remota e transmitida on line para os novos alunos e seus familiares.

A cerimônia começou com a exibição de um vídeo de boas vindas apresentando a Unesp e trazendo uma mensagem do professor Pasqual Barretti, reitor da Unesp para os novos alunos. “Vocês estão ingressando numa grande universidade, onde se pratica ensino, pesquisa, extensão e inovação de alta qualidade”.

O professor Mario de Beni Arrigoni, vice-diretor da FMVZ, deu às boas-vindas aos ingressantes em seu nome e do diretor da Faculdade, professor Cezinande de Meira. Dirigindo-se primeiramente aos pais e familiares, o professor Arrigoni declarou. “Agradeço por oferecerem aos seus filhos e filhas a oportunidade de ingressarem numa unidade de formação acadêmica de excelência. Somos reconhecidos no Brasil e no exterior pela qualidade da formação técnica e científica e pelo altíssimo índice de empregabilidade de nossos egressos. Seus filhos irão conviver com docentes e servidores técnicos-administrativos que, como funcionários públicos, reconhecem e valorizam os investimentos feitos pela sociedade por meio de seus impostos oferecendo à sociedade recursos humanos que serão cidadãos, zootecnistas e médicos veterinários, com consciência social humanitária e empreendedora”.

Aos ingressantes, o professor Arrigoni declarou: “Estamos num momento de desafio, por conta do ensino remoto emergencial, que mexeu e mexe com nossas vidas. Juntos temos que enfrentar e nos adaptar para que não seja prejudicada a formação dos futuros profissionais. Procuraremos suprir e apoiar os menos favorecidos quanto ao acesso remoto ao conteúdo programático das disciplinas. Aproveitem essa recepção para tirar dúvidas sobre as particularidades dos cursos que vocês iniciam agora e contem sempre com a Direção da FMVZ. Agradeço e parabenizo mais uma vez vocês e seus familiares pela conquista”. Na sequência, o vice-diretor anunciou que em breve os novos alunos serão informados sobre as estratégias de vacinação dos acadêmicos conta a Covid-19.

Após breves boas vindas de chefes, vice-chefes e coordenadores dos cursos, aconteceu a palestra de acolhimento proferida pela professora Joelma Gonçalves Martin, docente do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da Unesp, câmpus de Botucatu. A docente falou sobre a experiência da vida universitária de modo geral, incluindo os compromissos com o estudo, as características da cidade de Botucatu e os necessários cuidados com saúde física e mental necessários nesse novo momento da vida dos jovens estudantes. “Estamos num país que enfrente tantos problemas e limitações, mas vocês terão acesso a uma universidade que faz ciência de ponta que permitirá que cada um de vocês escolha seu caminho profissional. As oportunidades serão enormes. E além da excelência profissional, vocês levarão desses anos em Botucatu, grandes amizades, que serão para a vida toda. Que vocês tenham uma vida universitária saudável e produtiva”.

Na sequência, os ingressantes assistiram a uma palestra apresentando o Programa de Permanência Estudantil (PPE) e o serviço de Ouvidoria, ministrada por Neilson Cassimiro da Silva, assessor administrativo da Vice-Diretoria da FMVZ e uma palestra de apresentação do Serviço de Atendimento Psicológico ao Estudante (SAPE), com a psicóloga Juliana Hunger Hoffmann. Em seguida, as turmas foram divididas para assistirem a apresentações proferidas pelas coordenações e diretórios acadêmicos de ambos os cursos.

Nos dias 14 a 16 de junho, os ingressantes participam da Programação Unificada das Unidades Universitárias da Unesp, câmpus de Botucatu.

