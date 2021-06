Anvisa amplia prazo de validade de lote de vacinas da Janssen

Vacina foi aprovada em março pela Anvisa para uso emergencial



Da Rede Brasil Atual

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) confirmou nesta segunda-feira (14) a extensão do prazo de validade do lote da Janssen, vacina contra a covid-19 produzida pela Johnson & Johnson, que será enviado ao Brasil. São 3 milhões de doses cujos prazos de utilização terminariam no dia 27 deste mês e agora poderão ser aplicadas até 8 de agosto sob condições de armazenamento de 2°C a 8°C. No total, foram compradas 38 milhões de doses.

“A aprovação foi baseada em uma criteriosa avaliação dos dados de qualidade dos estudos que demonstrou que a vacina tende a se manter estável pelo período (de quatro meses e meio) bem como considerou decisão da Agência Norte-americana (Food and Drug Administration – US FDA), que também aprovou a referida alteração em 10 de junho de 2021”, argumentou a Anvisa, em nota. “Esta vacina é a única aprovada pela Anvisa em dose única, e quando armazenada entre temperaturas de -25°C e -15° C, possui prazo de validade de 24 meses, a partir da data de fabricação”, acrescenta.

Chegada incerta

A data de chegada das doses no Brasil ainda não foi confirmada. “Ainda não sei detalhes. Mas quarta (-feira (16)) deve chegar”, disse o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, também nesta segunda-feira. Em nota, a pasta informou que “aguarda confirmação da data por parte do laboratório, mas a expectativa é de que as doses cheguem ainda esta semana ao país em três remessas”. O envio do imunizante só foi confirmado no sábado (12), após autorização do FDA. A agência dos EUA também deu aval para a ampliação do prazo de validade da Janssen.

Também não se sabe ainda quais serão os destinos exatos das vacinas. Assim que chegarem ao Brasil, elas devem passar pelo centro logístico do Aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. Lá serão inspecionadas pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS). A previsão é a de que o imunizante comece a ser distribuído aos estados 48 horas depois de sua chegada. Ou seja, se o ministro Queiroga acertar em sua “previsão”, somente a partir de sexta-feira (18). O imunizante é aplicado integralmente em apenas uma dose.

US$ 10 a dose

A vacina contra o coronavírus desenvolvida pela Janssen, braço farmacêutico da Johnson & Johnson, foi aprovada em março pela Anvisa para uso emergencial. O imunizante apresenta taxa de eficácia global de 66,9% para casos moderados e 76,7% para casos graves em adultos. O preço da dose foi de cerca de US$ 10 (cerca de R$ 51), segundo informa o ministro da Saúde.