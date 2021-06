Botucatu terá novo ato no sábado (19) contra o governo Bolsonaro

O ato será caracterizado por uma passeata com concentração no Largo da Igreja São José

Da Redação

Neste sábado, 19 de junho, Botucatu integrará novamente mobilização nacional que pede o impeachment do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e aceleração no programa de vacinação e combate à Covid-19. Outras pautas como financiamento à pesquisa, educação e manutenção do auxílio emergencial também estarão presentes.

O ato será caracterizado por uma passeata com concentração no Largo da Igreja São José, a partir das 15 horas em direção à Catedral, descendo pela Avenida Dom Lúcio. Todos os protocolos de higiene e segurança sanitária serão adotados, bem como o uso de máscaras e fornecimento de álcool gel 70º.

Em Botucatu o ato está sendo organizado pelo Movimento Botucatu Popular (MBP), formado por partidos à esquerda e do centro e movimentos sociais, sendo que o ato também é endossado por associações de trabalhadores.