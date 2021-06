Eleições suplementares em Anhembi são adiadas para agosto, motivação é agravamento da pandemia

Pleito foi remarcado para o dia 1º de agosto

Da Redação

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) determinou a suspensão e adiamento das eleições suplementares a serem realizadas em 4 de julho deste ano. O pleito foi remarcado para o dia 1º de agosto, próxima data prevista no calendário do Tribunal Superior Eleitoral.

As eleições suplementares são para os cargos de prefeito e vice-prefeito dos municípios de Anhembi, Apiaí, Cajati, Campina do Monte Alegre, Itaoca, Leme, Piacatu, Santo Antônio do Jardim e Trabiju. Na mesma data também serão realizadas eleições suplementares em Angatuba.

A decisão foi tomada tendo em vista a piora nos dados referentes a casos e internações da Covid-19 no Estado de São Paulo.