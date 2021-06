São Manuel: identificados 4 casos de Covid-19 em moradores de asilo

Todas as intervenções e orientações necessárias foram feitas pela equipe da Vigilância Epidemiológica do Município

Da Redação

Na tarde da última segunda-feira, 14, após realização de testagem no Pronto Socorro de Gripados do hospital local, foi identificado um caso positivo de uma idosa para Covid-19 que reside na Pousada da Colina. Após avaliar a situação, a assistente social do abrigo, Adriana Passareli detectou a necessidade do afastamento de mais uma funcionária da entidade, que manteve contato direto com a idosa contaminada.

A Diretoria Municipal de Saúde, ao tomar conhecimento da situação, rapidamente enviou funcionários à entidade para a realização de mais uma testagem de todos os idosos e funcionários, quando identificou ao final que haviam 4 pessoas positivas, sendo duas idosas e duas cuidadoras. Todas as intervenções e orientações necessárias foram feitas pela equipe da Vigilância Epidemiológica do Município.

Os idosos já estão isolados e a equipe da Diretoria de Saúde reorientou a direção da Pousada da Colina sobre os cuidados pessoais com os idosos e ainda com relação aos protocolos sanitários das acomodações do local.

A Diretoria de Saúde do Município, desde o início da pandemia, realizou testagem e priorizou a vacinação dos idosos, realizando a imunização de todos os internados e trabalhadores em janeiro de 2021. A instituição também vem fazendo a sua parte, cumprindo todos os protocolos sanitários desde o início da pandemia.

Diante do ocorrido, a Vigilância Epidemiológica do Município irá redobrar a atenção com relação aos internos e funcionários da Pousada da Colina que mantém, inclusive, suspensa as visitações às pessoas idosas que lá residem.