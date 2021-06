Unesp inscreve até esta quarta (16) para seleção de alunos via nota Enem

Há cursos de graduação em 13 câmpus universitários

Estão abertas até quarta-feira, 16 de junho, as inscrições para o processo seletivo para ingressar na Unesp com a nota do Enem 2019 ou do Enem 2020.

Há cursos de graduação em todas as grandes áreas do conhecimento, em 13 câmpus universitários.

Veja a lista dos cursos:

– Araraquara: Pedagogia

– Bauru: Física; Matemática; Meteorologia

– Botucatu: Ciências Biológicas

– Guaratinguetá: Física; Matemática

– Ilha Solteira: Física; Matemática

– Itapeva: Engenharia Industrial Madeireira

– Marília: Filosofia; Pedagogia; Biblioteconomia; Arquivologia

– Presidente Prudente: Pedagogia; Geografia; Engenharia Cartográfica e de Agrimensura; Física; Matemática; Química

– Registro: Engenharia de Pesca

– Rio Claro: Matemática; Geografia

– Rosana: Engenharia de Energia; Turismo

– São José do Rio Preto: Física; Matemática; Química

– Tupã: Administração; Engenharia de Biossistemas

Mais informações em https://www.vunesp.com.br/VNSP2008.