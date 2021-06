Contagem regressiva: inscrições para o Enem 2021 serão liberadas no final deste mês

Período vai de 30 de junho a 14 de julho; provas serão aplicadas em novembro

Da Agência Educa Mais Brasil

As inscrições para a edição 2021 do vestibular mais aguardado pelos estudantes, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), já estão se aproximando. Conforme anunciando pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo exame, as inscrições serão liberadas no dia 30 de junho e terminarão no dia 14 de julho.

Diferentemente do Enem 2020, cuja aplicação das versões impressa e digital da prova ocorreu em datas e com questões diferentes, este ano ambas modalidades serão aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro terão as mesmas provas, com itens iguais.

As inscrições devem ser feitas na Página do Participante, com login único dos portais gov.br. O cadastro também permite acompanhar a situação das solicitações e entrar com possíveis recursos. Quem não possui o login pode criá-lo no endereço eletrônico acesso.gov.br.

No mesmo período das inscrições, o Inep também receberá as solicitações de atendimento especializado. Já os pedidos de tratamento pelo nome social deverão ser feitos a partir de 19 de julho.

A realização do Enem neste ano esteve em meio a uma polêmica, cujos documentos internos indicavam que a avaliação estava marcada para 16 e 23 de janeiro de 2022. No entanto, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, se pronunciou afirmando que eram apenas “conversas de bastidores”.

O Enem é uma das principais portas de entrada para a educação superior no Brasil. Os resultados são usados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetros para acesso a auxílios governamentais, como o proporcionado pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e demais programas do governo como Programa Universidade para Todos (Prouni) e Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

Com as notas do Enem, o estudante também pode se candidatar a vagas nos processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep para aceitarem as notas do exame. Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior em Portugal.

Treineiros

Nesta edição, os participantes que se inscreverem para conhecer a prova, na condição de “treineiros”, deverão realizar a inscrição para o Enem impresso, pois o Enem Digital será exclusivo para quem já concluiu o ensino médio ou está concluindo essa etapa neste ano.

Atendimentos especializados

Conforme o edital do Enem, o participante que necessitar de atendimento especializado deverá informar, no ato da inscrição, as condições que motivam a solicitação. Para esta edição, o Inep anunciou que a versão digital, realizada pela primeira vez na edição passada, terá recursos de acessibilidade para a realização do exame. Os participantes que tiverem pedido de atendimento aprovado pelo Inep poderão realizar, por exemplo, prova ampliada, superampliada ou com contraste.

Ainda conforme o edital será permitido que o participante com atendimento especializado use materiais próprios que auxiliem na realização da prova no computador, caso seja necessário. Tradutor-intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras), tempo adicional e salas acessíveis também são recursos previstos no edital da modalidade digital.