Covid-19: país tem 2,9 mil mortes e 95,3 mil casos em 24 horas

Ranking de estados com mais mortes pela covid-19 é liderado por São Paulo

Da Agência Brasil

Nas últimas 24 horas, as autoridades de saúde registraram 2.997 mortes e 95.367 novos casos de covid-19. Foi o maior número de óbitos em um único dia desde 29 de abril, quando foram confirmadas 3.001 mortes.

O total de novos diagnósticos positivos de covid-19 registrados na atualização do Ministério da Saúde de hoje (16) foi o terceiro maior desde o início da pandemia, perdendo apenas para os dias 2 de junho (95.601) e 25 de março (100.158).

Com os novos casos, o país acumula 17.628.588 pessoas infectadas pelo novo coronavírus desde o início da pandemia. Ontem (15), o sistema de dados do ministério trazia 17.533.221 casos acumulados. O país tem ainda 1.104.294 casos ativos, em acompanhamento.

O total acumulado de mortes em função da covid-19 no Brasil chega a 493.693. Ontem, o número de óbitos por consequência da doença estava em 490.696.

Ainda há 3.827 mortes em investigação, ou seja, as autoridades de saúde ainda apuram a causa da morte, mesmo após a declaração do óbito.

Os dados estão na atualização diária do Ministério da Saúde, divulgada na noite desta quarta-feira (16). O balanço é organizado a partir de informações das secretarias estaduais de saúde. No balanço de hoje não foram computados os dados relativos ao Rio Grande do Sul.

O número de pessoas que foram infectadas e se recuperaram da doença passou dos 16 milhões, alcançando 16.030.601. Isso corresponde a 90,9% do total de infectados pelo vírus.

Os números são em geral mais baixos aos domingos e segundas-feiras em razão da menor quantidade de funcionários das equipes de saúde para realizar a alimentação dos dados. Já às terças-feiras os resultados tendem a ser maiores pelo envio dos dados acumulados do final de semana.

Estados

O ranking de estados com mais mortes pela covid-19 é liderado por São Paulo (119.905). Em seguida vêm Rio de Janeiro (53.476), Minas Gerais (43.559), Rio Grande do Sul (30.032) e Paraná (28.847). Já os estados com menos mortes são Roraima (1.688), Acre (1.723), Amapá (1.784), Tocantins (3.054) e Alagoas (5.056).

Vacinação

Até o momento, foram enviadas a estados e municípios 110.471.288 de doses de vacinas contra a covid-19. Deste total, foram aplicadas 76.695.677 doses, sendo 54.715.698 da primeira dose e 21.979.979 milhões da segunda dose.