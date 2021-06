Fundo Social de Avaré amplia empréstimo de cadeira de rodas e de banho

É preciso apresentar RG e CPF e comprovante de residência do paciente e do responsável, além de documento médico

Da Redação

O Fundo Social de Solidariedade adquiriu 10 cadeiras de banho e 10 cadeiras de rodas para empréstimo a munícipes com prescrição médica. É preciso apresentar RG e CPF e comprovante de residência do paciente e do responsável, além de documento médico que ateste a necessidade do equipamento.

O órgão informa ainda que continua cadastrando idosos com dificuldade de locomoção e crianças com deficiência intelectual para as vagas remanescentes do Auxílio-Fralda.

Há ainda 66 vagas disponíveis para idosos e 39 vagas remanescentes para crianças na condição descrita.

É exigido laudo médico e RG e CPF do paciente e do responsável, bem como o comprovante de residência atualizado.

Serviço

O Fundo Social fica na Rua Rio Grande do Sul, nº 1842. O atendimento ao público é de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Outras informações pelo telefone (14) 3731-2658.