Futuros moradores do Cachoeirinha 3 assinam contrato nesta segunda-feira, 21

Este é o último dos Residenciais Cachoeirinha a ser entregue, com 252 apartamentos
Da Redação
Nesta segunda-feira, 21, centenas de moradores darão mais um passo rumo ao próprio lar. A Prefeitura de Botucatu convoca os sorteados do Residencial Cachoeirinha 3 para a assinatura do contrato do imóvel, que ocorrerá a partir das 9 horas da manhã de segunda, no Ginásio Paralímpico, ao lado do “Ginásio Municipal Mário Covas Jr.”
Este é o último dos Residenciais Cachoeirinha a ser entregue, com 252 apartamentos, totalizando 992 em todo o empreendimento. Cada apartamento possui 55², com sala, cozinha, banheiro, dois quartos e sacada. O empreendimento ainda possui salão de festas, quadra poliesportiva e playground.
“Me recordo como se fosse ontem da nossa luta para viabilizar este empreendimento, as idas à Brasília. Muito esforço para dar às famílias que mais precisavam a oportunidade de terem um lar. O maior projeto habitacional popular per capta do Brasil, que realizará o sonho de quase mil famílias”, afirmou o Prefeito Mário Pardini.
O financiamento dos apartamentos ocorrerá por meio da Faixa 1 do Programa Minha Casa Minha Vida, que prevê o pagamento em até 120 meses, com prestações mensais que variam de R$ 80 a R$ 270, conforme a renda bruta familiar.
O Prefeito Mário Pardini realizou uma vistoria técnica no empreendimento na última terça-feira, 15, ao lado do Secretário Municipal de Habitação, Luiz Guilherme Silva e de representantes da Caixa Econômica Federal e da empresa responsável pela obra.
A expectativa é que já no mês de julho os moradores possam se mudar para o novo lar.
Confira abaixo a lista dos convocados para a assinatura do contrato na próxima segunda-feira, 21:
É de extrema importância que compareçam exclusivamente no horário agendado, munidos de documentos oficial com foto (RG e CPF).
|PROPONENTE
|CÔNJUGE
|HORÁRIO
|ADRIANA APARECIDA ZEFERINO
|09:00h
|ADRIANA DE SOUZA
|09:00h
|ADRIANO BENEDITO DA SILVA
|09:00h
|ADRIELE RUBIM CHAVES
|09:00h
|AILTON JOSE DA CRUZ
|09:00h
|ALDREY DE OLIVEIRA
|09:00h
|ALESSANDRA MILEIDE PRESTES RODRIGUES
|09:00h
|ALESSANDRO RODRIGUES DA SILVA
|09:00h
|AMANDA MAIARA VIEIRA
|09:00h
|ANA CAROLINA BATISTA CARLOS
|09:00h
|ANA CAROLINA CAPUANO FREITAS
|THOMAS JEFFERSON DA SILVA FREITAS
|09:10h
|ANA CRISTINA ARLINDO MATHIAS DE MORAES
|VANDER VIOTTO DE OLIVEIRA
|09:10h
|ANA CRISTINA PONTES
|09:10h
|ANA PAULA ALVES LORENA
|09:10h
|ANA PAULA DE CAMARGO
|09:10h
|ANA PAULA DE OLIVEIRA
|JOSE GARCIANO DA SILVA
|09:10h
|ANDREA APARECIDA DE JESUS MORENO
|09:10h
|ANGELA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS
|CRISTIANO ROGERIO DOS SANTOS
|09:10h
|ANGELICA ROCHA DA SILVA
|09:10h
|ANGELICA SANTOS OLIVEIRA
|09:10h
|ANTONIO ALBERTO PIMENTEL
|LUZIA SALETE BERTAZZO PIMENTEL
|09:20h
|ANTONIO JOSE DOS SANTOS
|09:20h
|APARECIDA DE LOURDES TEIXEIRA
|09:20h
|APARECIDA FERREIRA SANTOS
|09:20h
|APARECIDA NERES DOS SANTOS REIS
|IVAN CASTILHO REIS
|09:20h
|ARIELI REGINA PEREIRA
|ANDERSON AUGUSTO ROCHA
|09:20h
|ASSUNTA TREVISANO PAULINO
|ADALBERTO PAULINO
|09:20h
|BIANCA BRUDER RIBEIRO
|ANDERSON RODRIGUES RIBEIRO LEITE
|09:20h
|BIANCA RAFAELA DA SILVA ARRUDA
|WENDEL RICARDO DOS SANTOS
|09:20h
|BRUNA APARECIDA DE SOUZA
|09:20h
|BRUNA CAROLINA FUMES
|09:30h
|BRUNA CIBELE DA SILVA FERREIRA
|09:30h
|CAMILA RAFAELA OLIMPIO
|DIOGO MARCELINO CAETANO DE JESUS
|09:30h
|CAMILA TICIANA GOMES DE OLIVEIRA
|09:30h
|CARLA BEATRIZ GODINHO MAGALHAES
|09:30h
|CARLA IDARILIA DE ALMEIDA FERREIRA
|09:30h
|CARMELITA MARIA GONCALVES SILVA
|09:30h
|CATIA ROSA DOS SANTOS
|09:30h
|CATIA SUELY MOURA
|09:30h
|CELIA REGINA ALVES
|09:30h
|CHRISTIANO HENRIQUE FREITAS HERNANDES
|09:40h
|CISLENE LEITE DE SOUZA
|09:40h
|CLAUDETE FERREIRA DA SILVA
|09:40h
|CLAUDETE GOMES FAUSTINO
|09:40h
|CLAUDIO ADAO RIBEIRO DOS SANTOS
|DARA DOS SANTOS PEREIRA
|09:40h
|CLEIDIANE DO NASCIMENTO SOUZA
|09:40h
|CLEUSA APARECIDA LINDES DA SILVA
|JOAQUIM BORGES DA SILVA
|09:40h
|CRISTIANA GONCALVES DE OLIVEIRA
|09:40h
|CRISTIANA VANESSA LEITE
|09:40h
|CRISTIANE APARECIDA PEREIRA
|DONIZETI CORREA DA SILVA
|09:40h
|DAIANE PAMELA DE ALMEIDA
|09:50h
|DAIANE PEREIRA DOMICIANO
|ERIVELTON APARECIDO CIPRIANO
|09:50h
|DANIEL PEREIRA BRAGA
|09:50h
|DANIELE CRISTINA GOES DE OLIVEIRA
|TIAGO MENDES DA CRUZ
|09:50h
|DANILO JOSE QUALHATI
|09:50h
|DAVI SILVA DAS CHAGAS
|09:50h
|DAYANA DA SILVA
|09:50h
|DAYANE CRISTINE PERGER RODRIGUES
|09:50h
|DEISE MARIA BOZZONI ROBIS
|09:50h
|DENER GABRIEL CALANDRO
|PAMELA LOUREYNE NEVES FONSECA
|09:50h
|DIOGO GONCALVES DA SILVA
|LEIA CRISTINA DE ALVANTARA
|10:00h
|DIRCEU GEREMIAS DOS SANTOS
|10:00h
|DONIZETE MARANTOLA
|10:00h
|DORCAS DA SILVA
|10:00h
|DOUGLAS ALEXANDRE TARDIVO DA SILVA
|LUCIANA RODRIGUES DE LARA
|10:00h
|DULCINEIA DE OLIVEIRA
|10:00h
|EDNA MARIA DOS SANTOS
|10:00h
|EDNA NATALINA GALDINO
|10:00h
|EDNA PEREIRA DOS SANTOS
|10:00h
|EDUARDA DE ALMEIDA FOGACA
|10:00h
|ELIANA CORREA DA SILVA
|HORTENCIO ALVES CAETANO
|10:10h
|ELISANGELA VAZ
|10:10h
|ELIZABETE CORREIA DE MORAIS TEIXEIRA
|LUIZ TEIXEIRA
|10:10h
|EMELIN ISABEL DA SILVA PINTO
|10:10h
|ERICA FERNANDA RODRIGUES
|10:10h
|ESMARILDA APARECIDA DOS SANTOS
|10:10h
|ESTEFANIA SIMONE CAMARGO DO NASCIMENTO
|10:10h
|EVA DE ALBUQUERQUE
|10:10h
|EVA THAINARA RODRIGUES BARREIROS
|JEFFERSON ANDRE FERNANDES
|10:10h
|FABIANA CRISTINA DAVID
|10:20h
|FABIANA RAPOSEIRO THE
|DANILO NOE NERY
|10:20h
|FATIMA APARECIDA DE ARAUJO
|10:20h
|FATIMA APARECIDA TARRENTO DOS SANTOS
|10:20h
|FATIMA DOS SANTOS
|10:20h
|FERNANDA DE FATIMA DE FARIA
|RICARDO FERNANDO CARMONI
|10:20h
|FLAVIA RENATA BALLESTERO
|10:20h
|FRANCISCO PULQUEIRO DE SOUZA
|10:20h
|GABRIELLI MARTINS RIBEIRO DA SILVA
|DANIEL GOMES DA SILVA
|10:20h
|GABRIELY BATISTA
|10:20h
|GEDIANE INACIO DE ALMEIDA
|10:30h
|GENESIA COSTA DA SILVA
|10:30h
|GILBRAN CLESIO DA SILVA ROCHA JUNIOR
|10:30h
|GILLEADI GADIEL PEREIRA
|JAQUELINE SILVEIRA GONCALVES
|10:30h
|GISELDO DOS SANTOS BRAGA
|10:30h
|GRESLAINE DA SILVA SCHUINDT
|10:30h
|GUILHERME LUIZ ALVES DE OLIVEIRA
|10:30h
|HELENA DA CONCEICAO JACOB
|10:30h
|ISABEL CRISTINA FOLGUEIRAL
|FAUSTINO BATISTA MARTINS
|10:30h
|JANAINA BONETTI PEREIRA
|10:30h
|JAQUELINE APARECIDA RAMOS NOGUEIRA
|10:40h
|JESSICA CRISTINA VICTOR DA SILVA
|JADSON DE JESUS SANTOS
|10:40h
|JHEINI ANGELA ALVES DE ALMEIDA
|10:40h