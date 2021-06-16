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Futuros moradores do Cachoeirinha 3 assinam contrato nesta segunda-feira, 21

em Botucatu, Cidade, Geral, Negócios 16 de junho de 2021

Este é o último dos Residenciais Cachoeirinha a ser entregue, com 252 apartamentos

Da Redação

Nesta segunda-feira, 21, centenas de moradores darão mais um passo rumo ao próprio lar. A Prefeitura de Botucatu convoca os sorteados do Residencial Cachoeirinha 3 para a assinatura do contrato do imóvel, que ocorrerá a partir das 9 horas da manhã de segunda, no Ginásio Paralímpico, ao lado do “Ginásio Municipal Mário Covas Jr.”

Este é o último dos Residenciais Cachoeirinha a ser entregue, com 252 apartamentos, totalizando 992 em todo o empreendimento. Cada apartamento possui 55², com sala, cozinha, banheiro, dois quartos e sacada. O empreendimento ainda possui salão de festas, quadra poliesportiva e playground.

“Me recordo como se fosse ontem da nossa luta para viabilizar este empreendimento, as idas à Brasília. Muito esforço para dar às famílias que mais precisavam a oportunidade de terem um lar. O maior projeto habitacional popular per capta do Brasil, que realizará o sonho de quase mil famílias”, afirmou o Prefeito Mário Pardini.

O financiamento dos apartamentos ocorrerá por meio da Faixa 1 do Programa Minha Casa Minha Vida, que prevê o pagamento em até 120 meses, com prestações mensais que variam de R$ 80 a R$ 270, conforme a renda bruta familiar.

O Prefeito Mário Pardini realizou uma vistoria técnica no empreendimento na última terça-feira, 15, ao lado do Secretário Municipal de Habitação, Luiz Guilherme Silva e de representantes da Caixa Econômica Federal e da empresa responsável pela obra.

A expectativa é que já no mês de julho os moradores possam se mudar para o novo lar.

Confira abaixo a lista dos convocados para a assinatura do contrato na próxima segunda-feira, 21:

É de extrema importância que compareçam exclusivamente no horário agendado, munidos de documentos oficial com foto (RG e CPF).

PROPONENTE CÔNJUGE HORÁRIO
ADRIANA APARECIDA ZEFERINO 09:00h
ADRIANA DE SOUZA 09:00h
ADRIANO BENEDITO DA SILVA 09:00h
ADRIELE RUBIM CHAVES 09:00h
AILTON JOSE DA CRUZ 09:00h
ALDREY DE OLIVEIRA 09:00h
ALESSANDRA MILEIDE PRESTES RODRIGUES 09:00h
ALESSANDRO RODRIGUES DA SILVA 09:00h
AMANDA MAIARA VIEIRA 09:00h
ANA CAROLINA BATISTA CARLOS 09:00h
ANA CAROLINA CAPUANO FREITAS THOMAS JEFFERSON DA SILVA FREITAS 09:10h
ANA CRISTINA ARLINDO MATHIAS DE MORAES VANDER VIOTTO DE OLIVEIRA 09:10h
ANA CRISTINA PONTES 09:10h
ANA PAULA ALVES LORENA 09:10h
ANA PAULA DE CAMARGO 09:10h
ANA PAULA DE OLIVEIRA JOSE GARCIANO DA SILVA 09:10h
ANDREA APARECIDA DE JESUS MORENO 09:10h
ANGELA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS CRISTIANO ROGERIO DOS SANTOS 09:10h
ANGELICA ROCHA DA SILVA 09:10h
ANGELICA SANTOS OLIVEIRA 09:10h
ANTONIO ALBERTO PIMENTEL LUZIA SALETE BERTAZZO PIMENTEL 09:20h
ANTONIO JOSE DOS SANTOS 09:20h
APARECIDA DE LOURDES TEIXEIRA 09:20h
APARECIDA FERREIRA SANTOS 09:20h
APARECIDA NERES DOS SANTOS REIS IVAN CASTILHO REIS 09:20h
ARIELI REGINA PEREIRA ANDERSON AUGUSTO ROCHA 09:20h
ASSUNTA TREVISANO PAULINO ADALBERTO PAULINO 09:20h
BIANCA BRUDER RIBEIRO ANDERSON RODRIGUES RIBEIRO LEITE 09:20h
BIANCA RAFAELA DA SILVA ARRUDA WENDEL RICARDO DOS SANTOS 09:20h
BRUNA APARECIDA DE SOUZA 09:20h
BRUNA CAROLINA FUMES 09:30h
BRUNA CIBELE DA SILVA FERREIRA 09:30h
CAMILA RAFAELA OLIMPIO DIOGO MARCELINO CAETANO DE JESUS 09:30h
CAMILA TICIANA GOMES DE OLIVEIRA 09:30h
CARLA BEATRIZ GODINHO MAGALHAES 09:30h
CARLA IDARILIA DE ALMEIDA FERREIRA 09:30h
CARMELITA MARIA GONCALVES SILVA 09:30h
CATIA ROSA DOS SANTOS 09:30h
CATIA SUELY MOURA 09:30h
CELIA REGINA ALVES 09:30h
CHRISTIANO HENRIQUE FREITAS HERNANDES 09:40h
CISLENE LEITE DE SOUZA 09:40h
CLAUDETE FERREIRA DA SILVA 09:40h
CLAUDETE GOMES FAUSTINO 09:40h
CLAUDIO ADAO RIBEIRO DOS SANTOS DARA DOS SANTOS PEREIRA 09:40h
CLEIDIANE DO NASCIMENTO SOUZA 09:40h
CLEUSA APARECIDA LINDES DA SILVA JOAQUIM BORGES DA SILVA 09:40h
CRISTIANA GONCALVES DE OLIVEIRA 09:40h
CRISTIANA VANESSA LEITE 09:40h
CRISTIANE APARECIDA PEREIRA DONIZETI CORREA DA SILVA 09:40h
DAIANE PAMELA DE ALMEIDA 09:50h
DAIANE PEREIRA DOMICIANO ERIVELTON APARECIDO CIPRIANO 09:50h
DANIEL PEREIRA BRAGA 09:50h
DANIELE CRISTINA GOES DE OLIVEIRA TIAGO MENDES DA CRUZ 09:50h
DANILO JOSE QUALHATI 09:50h
DAVI SILVA DAS CHAGAS 09:50h
DAYANA DA SILVA 09:50h
DAYANE CRISTINE PERGER RODRIGUES 09:50h
DEISE MARIA BOZZONI ROBIS 09:50h
DENER GABRIEL CALANDRO PAMELA LOUREYNE NEVES FONSECA 09:50h
DIOGO GONCALVES DA SILVA LEIA CRISTINA DE ALVANTARA 10:00h
DIRCEU GEREMIAS DOS SANTOS 10:00h
DONIZETE MARANTOLA 10:00h
DORCAS DA SILVA 10:00h
DOUGLAS ALEXANDRE TARDIVO DA SILVA LUCIANA RODRIGUES DE LARA 10:00h
DULCINEIA DE OLIVEIRA 10:00h
EDNA MARIA DOS SANTOS 10:00h
EDNA NATALINA GALDINO 10:00h
EDNA PEREIRA DOS SANTOS 10:00h
EDUARDA DE ALMEIDA FOGACA 10:00h
ELIANA CORREA DA SILVA HORTENCIO ALVES CAETANO 10:10h
ELISANGELA VAZ 10:10h
ELIZABETE CORREIA DE MORAIS TEIXEIRA LUIZ TEIXEIRA 10:10h
EMELIN ISABEL DA SILVA PINTO 10:10h
ERICA FERNANDA RODRIGUES 10:10h
ESMARILDA APARECIDA DOS SANTOS 10:10h
ESTEFANIA SIMONE CAMARGO DO NASCIMENTO 10:10h
EVA DE ALBUQUERQUE 10:10h
EVA THAINARA RODRIGUES BARREIROS JEFFERSON ANDRE FERNANDES 10:10h
FABIANA CRISTINA DAVID 10:20h
FABIANA RAPOSEIRO THE DANILO NOE NERY 10:20h
FATIMA APARECIDA DE ARAUJO 10:20h
FATIMA APARECIDA TARRENTO DOS SANTOS 10:20h
FATIMA DOS SANTOS 10:20h
FERNANDA DE FATIMA DE FARIA RICARDO FERNANDO CARMONI 10:20h
FLAVIA RENATA BALLESTERO 10:20h
FRANCISCO PULQUEIRO DE SOUZA 10:20h
GABRIELLI MARTINS RIBEIRO DA SILVA DANIEL GOMES DA SILVA 10:20h
GABRIELY BATISTA 10:20h
GEDIANE INACIO DE ALMEIDA 10:30h
GENESIA COSTA DA SILVA 10:30h
GILBRAN CLESIO DA SILVA ROCHA JUNIOR 10:30h
GILLEADI GADIEL PEREIRA JAQUELINE SILVEIRA GONCALVES 10:30h
GISELDO DOS SANTOS BRAGA 10:30h
GRESLAINE DA SILVA SCHUINDT 10:30h
GUILHERME LUIZ ALVES DE OLIVEIRA 10:30h
HELENA DA CONCEICAO JACOB 10:30h
ISABEL CRISTINA FOLGUEIRAL FAUSTINO BATISTA MARTINS 10:30h
JANAINA BONETTI PEREIRA 10:30h
JAQUELINE APARECIDA RAMOS NOGUEIRA 10:40h
JESSICA CRISTINA VICTOR DA SILVA JADSON DE JESUS SANTOS 10:40h
JHEINI ANGELA ALVES DE ALMEIDA 10:40h

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