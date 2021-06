Avaré vacina pessoas de 50 a 59 anos neste sábado, 19

É importante fazer o pré-cadastro no site vacinaja.sp.gov.br para evitar filas

A Secretaria Municipal da Saúde vai vacinar pessoas de 50 a 59 anos sem comorbidades neste sábado, 19, contra a Covid-19. A imunização acontece das 8 às 16 horas no drive-thru do Parque Fernando Cruz Pimentel (Emapa) e nos postos do Vera Cruz (Rua Carmem Dias Faria, s/n) e Santa Elizabeth (Rua Saul Bertolacini, s/n).

Pré-cadastro

É importante fazer o pré-cadastro no site vacinaja.sp.gov.br para evitar filas. Também é preciso apresentar CPF, Cartão SUS e comprovante de residência.