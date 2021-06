Curso para pais e educadores debate papel da família na educação

Os participantes recebem certificados de conclusão por módulo

Da Agência Educa Mais Brasil

Uma das mais renomadas instituições de ensino de Orlando, a Full Sail University, está oferecendo um curso gratuito e exclusivo para pais e educadores brasileiros. São mais de 50 horas de conteúdos em português.

Na especialização será possível debater sobre as constantes transformações no mundo da educação, e em cada encontro os profissionais oferecerão aos participantes uma provocação, visando edificar e explorar os variados temas voltados para a família e a educação em geral.

O programa está disponível na plataforma digital da universidade. A formação contará com a participação de mais de 40 profissionais e abordará temas como: Qual o papel da família na educação; Como conhecer uma escola; Carreiras e habilidades; Carreiras na economia criativa; Educação bilíngue e internacional; Educação empreendedora; Autoconhecimento e Criança e a natureza. Em todos esses temas será possível entender, também, qual o papel da família e dos educadores na educação de crianças e jovens.

Interessados podem se inscrever através do site da instituição. Os participantes recebem certificados de conclusão por módulo, cada vez que concluem uma etapa, e podem receber um certificado de conclusão do programa completo, caso finalizem todos os módulos do programa.