Famesp abre processo seletivo para contratar médico, fonoaudiólogo e técnico de enfermagem

Da Redação

A partir desta sexta-feira, 18, até o dia 21 de junho estão abertas as inscrições para os Processos Seletivos da Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp) em Botucatu, para o enfrentamento da pandemia da Covid-19.

As vagas são de prazo determinado para os seguintes cargos: Fonoaudiólogo, Médico Infectologista e Técnico de Enfermagem. A inscrição é gratuita e não haverá prova: o currículo devidamente documentado, ou seja, com cópia de todos os itens citados no edital, deverá ser enviado em arquivo único no formato .pdf, postado no ato da inscrição.