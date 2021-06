GCM e Vigilância Sanitária promovem ação de orientação e prevenção contra a Covid-19

Ação também envolveu a entrega gratuita de máscaras e busca ativa e orientação às pessoas que não ainda não se vacinaram

Da Redação

Uma ação conjunta da Guarda Civil Municipal com a Vigilância Sanitária, tem orientado a população dos distritos de Botucatu. Na última quarta-feira, 16, o trabalho educativo de conscientização quanto às medidas preventivas contra a Covid-19, ocorreu em áreas públicas e estabelecimentos do distrito de Vitoriana.

As equipes percorreram o comércio local e também abordaram a população, enfatizando a importância de adotar e manter as medidas sanitárias de prevenção à doença, como o uso de máscara, higienização frequente das mãos com água e sabão ou álcool em gel, e o distanciamento social.

A ação também envolveu a entrega gratuita de máscaras e busca ativa e orientação às pessoas que não ainda não se vacinaram. “É um trabalho de extrema importância conscientizar a população quanto ao uso de medidas de prevenção e orientar quanto à necessidade de se vacinar, pois só assim nos livraremos desta doença”, explicou o comandante da Guarda Civil Municipal, Leandro Destro.

A ação teve continuidade nesta quinta-feira, 17, com as equipes percorrendo o Distrito de César Neto, no bairro de Anhumas, e na sexta-feira, 18, no Distrito de Rubião Junior.

“As ações são totalmente orientativas, educativas e preventivas. Nosso único inimigo é a Covid-19. Então precisamos contar com o apoio de todos nessa luta, pois só assim nos veremos livres dessa pandemia”, finalizou Luiz Francisco Pereira, Chefe da Divisão de Vigilância Sanitária.