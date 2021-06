Polícia apreende caminhão carregado com maconha

A abordagem ao comboio, composto pelo caminhão com a droga e outros dois veículos, supostos “batedores”, ocorreu no km90 da rodovia SP-225, em Itirapina (SP).

A ação é resultado de uma integração entre a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal dos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul.

O caminhão carregado com estava com 5,62t de Maconha, 2,5kg de Skunk e duas pistolas com a numeração raspada.

A droga e as armas ,junto ao caminhão e os dois veículos batedores com seus respectivos condutores foram conduzidos para a Delegacia da Polícia Federal de Piracicaba (SP), onde o entorpecente foi descarregado.

Ao todo, três homens foram presos, sendo um o motorista do caminhão e dois supostos “batedores”.