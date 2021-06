Polícia Rodoviária prende, em Itatinga, acusados por estelionato

Acusados aplicaram golpe contra um idoso em mais de R$ 3 mil

Da Redação

Dois homens foram presos na madrugada desta quinta-feira, 17 de junho, acusados de estelionato. O fato ocorreu no quilômetro 203 da Rodovia Castello Branco (SP 280), em Itatinga.

Consta em boletim que durante patrulhamento, policiais verificaram que os ocupantes de um veículo demonstraram comportamento suspeito. Nisso, a abordagem foi realizada e uma busca minuciosa ocorreu entre os mesmos e no interior do carro, o qual constatou-se ser alugado.

Ao ser realizada a busca veicular, os policiais militares rodoviários localizaram no interior do automóvel, 4 máquinas de crédito/débito, sendo duas delas encontradas no assoalho embaixo do banco do passageiro e outras numa sacola, além e R$ 1.600,00 em espécie dentro da mochila do condutor.

Os homens foram questionados a respeito da viagem que faziam e apresentaram versões desconexas e informaram que estavam retornando de Birigui.

Em contato com a Delegacia de Polícia daquele município, constatou-se que havia registrado um Boletim de Ocorrência contra um deles por estelionato contra um idoso, causando prejuízo de R$ 3.500. Foi aplicado o golpe do cartão de crédito contra a vítima.

Durante a indagação, os acusados admitiram fazer parte de uma quadrilha especializada neste tipo de crime. Os homens de 19 e 34 anos foram detidos.

Foram apreendidos o veículo, quatro máquinas de cartões, dois aparelhos celulares e a quantia de R$ 1.730.

Os homens, moradores de São Paulo, podem ser condenados a pena de prisão em regime fechado, de quatro a oito anos.