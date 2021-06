Poupatempo ultrapassa 2,4 milhões de atendimentos digitais em maio

Cerca de 45% do total contabilizado em todo o ano de 2020

Da Redação

O Poupatempo bateu mais um recorde de serviços digitais em maio deste ano. Foram 2,4 milhões de atendimentos online em um único mês, cerca de 45% do total contabilizado em todo o ano de 2020, quando foram feitos 5,4 milhões de autoatendimentos pelos canais digitais do programa.

Nos cinco primeiros meses de 2021, o aplicativo Poupatempo Digital, portal e totens de autoatendimento foram responsáveis por cerca de 9,2 milhões de serviços. Presencialmente, o número foi de 2 milhões, cerca de 20% do total de 11,2 milhões realizados neste ano.

Atualmente, o Poupatempo oferece 137 opções de forma eletrônica. Além dos serviços conclusivos, os canais também realizam o agendamento de data e horário, obrigatório para quem necessita do atendimento presencial nos postos.

Os serviços online mais procurados pelas plataformas do programa são pesquisa de pontuação, CNH, consulta de IPVA, Licenciamento (CRLV-e), transferência de veículos, consulta de multas, Atestado de Antecedentes Criminais, funcionalidades da vacinação contra a Covid-19, consulta de situação eleitoral, entre outros.

A meta é chegar a 180 opções nas plataformas digitais este ano e a 240 até o final de 2022. “O grande objetivo do Poupatempo é ampliar a quantidade de serviços digitais e torná-los acessíveis para todos os cidadãos. Por isso, a Prodesp trabalha constantemente no aprimoramento das ferramentas e também na oferta de cartilhas e vídeos tutoriais, com o passo a passo dos serviços mais procurados”, explica Murilo Macedo, diretor da empresa de Tecnologia do Governo de São Paulo (Prodesp), que administra o Poupatempo em todo o Estado.

As cartilhas estão disponíveis no site www.poupatempo.sp.gov.br, assim como os vídeos tutoriais, que também podem ser acessados no Youtube – www.youtube.com/user/poupatemposp.

Informações complementares

Para preservar a saúde e segurança dos colaboradores e usuários no atendimento presencial, o Poupatempo adota medidas sanitárias de prevenção à Covid-19, como a obrigatoriedade do uso de máscaras, medição de temperatura, higienização das mãos com álcool em gel e dos calçados com tapete sanitizante, além da redução na capacidade de atendimento, com a oferta apenas de serviços como a emissão do RG, transferência interestadual e mudança na característica de veículos, que necessitam da presença no posto para serem concluídos. Os demais, devem ser feitos pelos canais digitais.