Programa Confeiteiro Empreendedor está com inscrições abertas na região de Botucatu

Curso vai ajudar na melhoria da gestão do negócio; inscrições são gratuitas

Da Redação

A produção em casa de doces e salgados foi uma das alternativas buscada por muitas pessoas para garantir uma renda na pandemia. E para ajudar esse público, o Sebrae-SP está com inscrições abertas para a ação Confeiteiro Empreendedor na região de Botucatu. Serão três dias de cursos, de 22 a 24 de junho das 19h às 22h, para ajudar os empreendedores na gestão do negócio. As inscrições são gratuitas.

A capacitação será realizada de forma online. Podem se inscrever pessoas das cidades de: Botucatu, Avaré, São Manuel, Laranjal paulista, Paranapanema, Itatinga, Bofete, Conchas, Porangaba, Pardinho, Areiópolis, Pereiras, Anhembi, Arandu, Pratânia, Quadra, Torre de Pedra e Jumirim.

O primeiro dia é dedicado aos ensinamentos sobre como ser um empreendedor de sucesso e como inovar no seu negócio. No dia 23 de junho, a programação inclui orientações sobre controles financeiros e formalização.

E o encerramento vai abordar o tema: “A confeitaria e o marketing digital – como se destacar”. A ação faz parte do Empreenda Rápido, programa do Sebrae-SP em parceria com o Governo de São Paulo. As inscrições podem ser feitas no link http://bit.ly/confeiteiro06. Outras informações pelo telefone (14) 3811-1710.