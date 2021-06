Avaré tem 5 novas mortes pelo novo coronavírus nas últimas horas

Município ainda tem 8196 pessoas recuperadas

A Secretaria Municipal da Saúde de Avaré atualizou os dados sobre a pandemia do coronavírus em Avaré em 17 , chegando a 8742 casos confirmados, bem como 294 pessoas em isolamento domiciliar, 32 pacientes internados na Santa Casa de Misericórdia de Avaré (27 internados na Ala 5 e 5 pacientes internados na Ala 1), 12 pacientes internados em outros municípios.

Município ainda tem 8196 pessoas recuperadas e 208 mortes, sendo cinco registradas nas últimas horas.

Dados dos novos óbitos:

Pacientes de 51, 57 e 80 anos do sexo feminino;

pacientes de 50 e 88 anos do sexo masculino. (Esse último de 88 anos se refere ao óbito suspeito registrado dia 09/06 que foi confirmado na quinta, 17).

Taxa de ocupação de leitos para Covid-19 em Avaré:

UTI e Enfermagem com 100% de ocupação. Ainda segundo a Saúde, há 11 pacientes no PS aguardando vaga para internação na Santa Casa, sendo 6 deles intubados.

