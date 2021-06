Homem é morto com facada no pescoço em São Manuel

Vítima tinha 47 anos; vizinha diz ter ouvido gritos por socorro

Da Redação

Um caso de homicídio foi registrado na madrugada desta sexta-feira, 18 de junho, no Bairro Santo Antônio, em São Manuel. A vítima é Aguinaldo Nilce de Oliveira, de 47 anos, encontrado com cortes de faca na região do pescoço.

Consta em boletim de ocorrência que Oliveira, cuja profissão é lavrador e estado civil casado, teria gritado por socorro por volta das 3 horas, conforme relato de uma vizinha aos policiais.

A mesma acionou a Polícia Militar que, no interior da casa havia o corpo do homem, grande poça de sangue e uma faca. Havia ainda marcas de sangue pelo quintal da residência.

A Polícia iniciou a investigação para apurar as causas, bem como possíveis mandados de prisão.