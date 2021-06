Polícia Civil de Botucatu apreende 51 quilos de maconha e 650 porções de entorpecentes em um sítio no distrito de Rubião Júnior

Estavam ainda na propriedade embalagens, balanças de precisão e R$ 8 mil em dinheiro

Da Redação

Policiais da Delegacia Sobre a Investigação de Entorpecentes (DISE) promoveram nesta sexta-feira, 18 de junho, a apreensão de 51 quilos de maconha e de mais de 650 porções da droga prontas para comercialização. O fato ocorreu em um sítio no distrito de Rubião Júnior e resultou também na prisão de dois homens.

Ação integrou a operação Narco Brasil, integrada com diversas polícias do país para coibir o tráfico. Além da maconha foram encontradas pedras brutas de crack, frascos de lança-perfumes e líquido para a produção do mesmo. Estavam ainda na propriedade embalagens para confecção de papelotes, balanças de precisão e R$ 8 mil em dinheiro.