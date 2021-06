Quina de São João terá prêmio de R$ 190 milhões

Para apostar na Quina, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis

Da Redação

O sorteio da Quina de São João será realizado em 26 de junho e vai pagar o maior prêmio da história da modalidade, estimado, agora, em R$ 190 milhões. As apostas podem ser realizadas em qualquer uma das 13 mil lotéricas do país, pelo portal Loterias CAIXA (www.loteriasonline.caixa.gov.br) e no app Loterias CAIXA.

No portal Loterias CAIXA (www.loteriasonline.caixa.gov.br) é possível adquirir um combo especial do sorteio, com 15 apostas para o concurso 5.590 ou ainda outros três combos contendo apostas de diversas modalidades, além do concurso especial.

Para apostar na Quina, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis. O apostador também pode deixar o sistema escolher os números, por meio da aposta no formato Surpresinha. Ganham prêmios os apostadores que acertarem 2, 3, 4 ou 5 números. O preço de uma aposta simples, com cinco números, é de R$ 2.