Senai de Botucatu abre inscrições para curso técnico em Segurança do Trabalho

O Senai de Botucatu está com vagas abertas para o curso técnico em Segurança do Trabalho, gratuito e ministrado em regime semipresencial (parte online e parte presencial).

A carga horária do curso é de 1.200 horas, divididas em 960 horas em plataforma online e 240 horas na sede do Senai Botucatu, localizada na Av. Dr. Jaime de Almeida Pinto, 1332, Jardim Reflorenda.

Para o ato de inscrição, é necessário atender aos requisitos: idade mínima de 16 anos; ter concluído, no mínimo, o 1º ano do Ensino Médio ou estar matriculado em curso que permita concluí-lo até a data de início das aulas; e não estar matriculado em outro curso técnico de mesmo título do Senai.

O curso técnico de Segurança do Trabalho tem por objetivo habilitar profissionais para promover ações preventivas e educativas de saúde e segurança do trabalho para preservar a integridade física e mental das pessoas e resguardar o meio ambiente, o patrimônio e a imagem da empresa. Tudo isso de acordo com a legislação e normas aplicadas à saúde e segurança do trabalho e do meio ambiente.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas através do link https://www.sp.senai.br/webforms/conteudo/paginaavulsa.aspx?pagi=7274 , até às 21 horas do dia 28 de junho.

Mais informações podem ser obtidas no link https://botucatu.sp.senai.br/7286/tecnico-em-seguranca-do-trabalho-semipresencial ou pelo telefone (14) 3811-3600.