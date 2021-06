Câmara de Botucatu analisará proposta que permite empréstimo de R$ 24 milhões pela Prefeitura

Projeto do Executivo que pretende alterar o orçamento municipal de 2021

A partir das 20h da próxima segunda-feira (21/06) os vereadores da Câmara de Botucatu se reúnem remotamente para duas sessões plenárias. A sessão ordinária conta com um projeto de denominação de logradouro público na Ordem do Dia e Tribuna Livre alusiva ao Junho Verde.

Logo em seguida, está em votação em sessão extraordinária um projeto do Executivo que pretende alterar o orçamento municipal de 2021 por meio da abertura de crédito adicional suplementar de cerca de R$ 24 milhões.

NA SESSÃO ORDINÁRIA

1) Projeto de Lei Nº 25/2021, de iniciativa do Vereador Sargento Laudo, que denomina de “Severino José de Brito” a Rua 07 localizada no loteamento Vida Nova Botucatu. Discussão e votação únicas com quórum: 2/3

Tribuna Livre: no término do pequeno expediente haverá o uso da palavra na Tribuna Livre pelo Secretário Municipal do Verde, que irá falar sobre o tema “Junho Verde” e questões ambientais de interesse local.

NA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

1) Projeto de Lei Complementar nº 04/2021, de iniciativa do Prefeito, que dispõe sobre alteração da Lei Complementar nº 1.278/20 – Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021 e abre um crédito adicional suplementar na LOA até o limite de R$ 24.239.480,00. Discussão e votação únicas com quórum de maioria absoluta.

Com emenda de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.