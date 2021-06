Com 515 casos acumulados nos últimos 7 dias, Botucatu tem o menor índice de infecções por Covid-19 em um mês

O valor registrado de 13 a 19 de junho representa queda de 48% do período anterior

Da Redação

Botucatu tem seu menor índice de infecções pela Covid-19 nas últimas seis semanas, conforme aponta levantamento da Secretaria Municipal de Saúde divulgado na noite deste sábado, 19 de junho. Foram 515 novos casos do coronavírus registrados na Cidade.

O valor registrado de 13 a 19 de junho representa queda de 48% do período anterior, quando ocorreram 988 casos entre 6 e 12 de junho, considerada até então a pior semana de toda a pandemia. A análise compreende as chamadas “semanas epidemiológicas”, com registros de casos novos confirmados pelas autoridades.

Botucatu tem 16.119 casos confirmados da enfermidade desde o início da pandemia. Até o momento, 74 moradores estão internados para tratamento em hospitais, com outros 582 estando em quarentena domiciliar obrigatória. A pandemia ainda matou 255 pessoas na Cidade, sendo sete na última semana.