Com novo aumento, gás de cozinha beira os R$ 90 em Botucatu

Reajuste mais recente ocorreu na segunda-feira

Da Redação

Após o anúncio da Petrobras, nesta semana, que determinou o reajuste do preço do gás liquefeito de petróleo (GLP) em 5,9%, o botijão de 13 quilos do produto já é encontrado beirando os R$ 90 em Botucatu. O gás de cozinha, portanto, é mais um fator de peso no bolso do botucatuense no mês.

Ao menos em quatro revendas consultadas o valor era o mesmo em caso de retirada na loja (R$ 80) ou entrega (R$ 88). Em outro comércio do tipo, o botijão custava R$ 90 para entregar e R$ 88 para retirada. Em alguns estabelecimentos havia, ainda, diferença em caso de pagamento em dinheiro ou o uso de cartão de crédito ou débito.

No último levantamento realizado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), de 6 a 12 de junho, o preço médio praticado na Cidade era de R$ 77,06, cujo valor mínimo era de R$ 74,99 e o máximo, R$ 80. Foram pesquisadas dezesseis revendas. O órgão estatal voltou a coletar dados referentes a comercialização do produto em âmbito local somente no mês de maio, devido à pandemia de Covid-19. Na última mensuração, em maio de 2020, o botijão de 13 quilos era vendido a R$ 71,61.

O reajuste mais recente ocorreu na segunda-feira, quando a Petrobras autorizou as revendedoras a praticarem o novo valor. Segundo a estatal, motivação é alinhamento ao mercado internacional, bem como cotação do dólar, consumo nos mercados internos e externos. Desde 2019 uma nova política de preços é praticada, não havendo periodicidade para a atualização. Antes, isso ocorria por trimestre.