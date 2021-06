Evento da Unesp de Botucatu debate inovação no setor florestal

Da Redação

De 28 de junho a 1º de julho, será realizada a webinar “Trilhas da Floresta: da pós-graduação às startup”, evento voltado para estudantes, docentes dos programas de Pós Graduação em Ciência Florestal das universidades brasileiras e público em geral.

Coordenado pela Agência de Inovação da Unesp (AUIN) e Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais (IPEF), por meio do programa Radar IPEF de Inovação, o evento vai promover palestras e debates abordando o tema da inovação na área florestal, com participação de alguns dos maiores especialistas do país.

A programação está divida em quatro sessões temáticas: Introdução à inovação e sua interação com a academia (dia 28/06); Demandas e oportunidades da inovação na área florestal (29/06); Universidades e suas agências de inovação (30/06) e Casos de sucesso de inovação oriundos da pesquisa na área florestal (01/07). As quatro sessões do evento serão transmitidas pelo YouTube e Facebook, sempre a partir das 17h30 e não haverá necessidade de inscrição.

A Faculdade de Ciências Agronômicas estará presente com a participação dos professores do Departamento de Engenharia Rural e Socioeconomia, Silvia A. D. de Carvalho e Saulo Guerra (atual diretor da AUIN/UNESP), em palestras e debates.

Mais informações e programação completa aqui.