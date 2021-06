Nascente Modelo de Avaré passa por processo de restauração florestal

Nascente Modelo é um afloramento do lençol freático que dá origem a uma fonte de água

Da Redação

A Estância Turística de Avaré, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, definiu há cinco anos a sua primeira Nascente Modelo, que faz parte da microbacia hidrográfica do Ribeirão Lajeado.

Principal manancial do município, o patrimônio natural é de grande importância para a captação de água e abastecimento da cidade.

Nascente Modelo é um afloramento do lençol freático que dá origem a uma fonte de água. O espaço é utilizado para a conscientização e a educação ambiental.

Desde então, as ações de monitoramento, visitação, recuperação e proteção são coordenadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente com o auxílio dos moradores da região.

O trabalho segue as diretrizes do Programa Município VerdeAzul (PMVA), iniciativa estadual que tem o objetivo de auxiliar as prefeituras paulistas na execução de políticas públicas estratégicas para o desenvolvimento sustentável.

Área protegida

Localizada na Rua 1 do Loteamento Vereda do Sol, a Nascente Modelo encontra-se atualmente cercada e em processo de restauração florestal.

O acesso é pela Estrada Municipal Avr 010, próxima ao Horto Florestal. Há uma placa indicando que o local está sob proteção.

Não é permitido nadar, pescar ou entrar na área sem autorização. “A proteção dos mananciais é extremamente importante. Toda a população pode ajudar na proteção do local”, salienta a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.